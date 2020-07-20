Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРосфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок

Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам деятельности за прошлый год.
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В России рекордно упало число фирм-однодневок

Lenta.ruвчера в 08:05

Подсчитано количество фирм-однодневок в России

Росбалтвчера в 07:10

В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

Аргументы и Фактывчера в 06:30

Фирм-однодневок в России стало меньше

Pravda.Ruвчера в 06:37

В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

ИА Красная Веснавчера в 05:45

Число сомнительных финансовых сделок в России в 2019 году снизилось на 40%

Urbc.Ruвчера в 05:37

Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс

ПРАЙМвчера в 04:41
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Экономика

Ищенко рассказал, на что могут пойти США из-за приближения краха доллара

Из-за серьезного дефицита в США внутренних сбережений крах доллара может произойти уже в 2021 году.
Территория новостей вчера в 23:58
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
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Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

Mockva.ru вчера в 17:17
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Общество

Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости вчера в 08:23
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Происшествия

На встрече роуп-джамперов погиб россиянин

Lenta.ru 00:57
Авто

Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen

Под действие отзыва попадают 2 автомобиля - Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Уже названа причина - риск утечки топлива.
Car.ru вчера в 08:00
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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Политика

Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с «влиянием России»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и "влияние России в Европе".
РИА Новости 02:22
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС вчера в 12:50
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Здоровье

От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач

Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
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Экономика

Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM вчера в 04:38
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Шоу-бизнес

Бузова заявила, что «обожает геев, лесбиянок и трансгендеров»

Взгляд.ру вчера в 15:20
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Общество

В Петербурге глава ККИ Андрей Коротков был освобожден от должности

Смольный сообщает о том, что Андрей Коротков освобожден от должности председателя ККИ.
Санкт-Петербургские ведомости 02:25
9
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России

Раскрыт размер зарплаты сотрудников «Самоката» — сервиса по доставке продуктов за 15 минут.
Lenta.ru 02:17
Происшествия

Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги

Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года.
РБК 01:30
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За сутки на Среднем Урале у 245 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в воскресенье, 19 июля.
Kursk.com 19 июля в 03:56
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирус выявили еще у 93 человек

Саратов, 20 июля 2020, 09:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента.
REGNUM вчера в 02:58
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Культура

На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»

На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
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