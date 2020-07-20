Экономика
Экономика сегодняРосфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок
Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам деятельности за прошлый год.
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Экономика
Ищенко рассказал, на что могут пойти США из-за приближения краха доллара
Из-за серьезного дефицита в США внутренних сбережений крах доллара может произойти уже в 2021 году.
Территория новостей вчера в 23:58
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн
Mockva.ru вчера в 17:17
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
На встрече роуп-джамперов погиб россиянин
Lenta.ru 00:57
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
Под действие отзыва попадают 2 автомобиля - Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Уже названа причина - риск утечки топлива.
Car.ru вчера в 08:00
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Политика
Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с «влиянием России»
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и "влияние России в Европе".
РИА Новости 02:22
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС вчера в 12:50
Здоровье
От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач
Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
Экономика
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что «обожает геев, лесбиянок и трансгендеров»
Взгляд.ру вчера в 15:20
Общество
В Петербурге глава ККИ Андрей Коротков был освобожден от должности
Смольный сообщает о том, что Андрей Коротков освобожден от должности председателя ККИ.
Санкт-Петербургские ведомости 02:25
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России
Раскрыт размер зарплаты сотрудников «Самоката» — сервиса по доставке продуктов за 15 минут.
Lenta.ru 02:17
Происшествия
Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги
Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года.
РБК 01:30
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За сутки на Среднем Урале у 245 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в воскресенье, 19 июля.
Kursk.com 19 июля в 03:56
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирус выявили еще у 93 человек
Саратов, 20 июля 2020, 09:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента.
REGNUM вчера в 02:58
Культура
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39