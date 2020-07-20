Экономика
Экономика сегодняРосфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок
Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам деятельности за прошлый год.
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Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Японская компания Sony планирует выпустить God of War на ПК в августе.
Evo-rus.com вчера в 13:50
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
«Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией», — рассказали представители компании.
Evo-rus.com 09:40
Общество
Shadow Warrior 3 пояснит, чем закончилась Shadow Warrior 2
События Shadow Warrior 3 начинаются через некоторое время после финала Shadow Warrior 2 — заодно мы узнаем, что точно приключилось с Ло Вангом.
Игромания.ру 18 июля в 12:11
Наука
Ученые обнаружили путь отключения наркозависимости
В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, ученые из Шэньчжэньского Института (Shenzhen Institutes) прервали мозговой путь, ответственный за ассоциированные с морфином воспоминания у мышей, то есть «стирание» ассоциированной с наркотиками памяти из мозга.
МКБ-11 вчера в 08:57
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Игры
Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II
Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 12:58
Армия и оружие
Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Игорь Смешко, ранее стоявший во главе СБУ, предрек Украине судьбу Югославии.
Актуальные Новости 11:08
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено
Pravda.Ru 10:40
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Напомним, что «Краснодар» уже пересекал пролив в 2017 году, но тогда подлодка шла в сопровождении кораблей британского Королевского флота.
Evo-rus.com 09:10
Общество
Уволилась главврач больницы, которая заперла двух медсестер в морге
Ранее Людмила Хатмуллина оказалась в центре скандала из-за того, что приказала запереть двух медсестер в бокс морга на ночь.
Московский Комсомолец 12:43
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Армия и оружие
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.ру вчера в 12:17
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Космос
Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид
В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
Радио Комсомольская правда 11:25