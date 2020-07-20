Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРосфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок

Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам деятельности за прошлый год.
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В России рекордно упало число фирм-однодневок

Lenta.ru08:05

Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс

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Фирм-однодневок в России стало меньше

Pravda.Ru06:37

В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

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В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

ИА Красная Весна05:45

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Urbc.Ru05:37

Подсчитано количество фирм-однодневок в России

Росбалт07:10
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

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