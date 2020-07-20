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Общество Хабаровчане написали сотни гневных комментариев в Instagram назначенному врио губернатора Хабаровчане написали сотни гневных комментариев в Instagram врио губернатора региона Михаилу Дегтяреву после того, как накануне его назначил на должность президент РФ Владимир Путин. 20

Политика Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о покушении на убийства предпринимателей, обратился 21 июля к жителям региона в связи со своей отставкой.

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Общество Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек. 7

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Происшествия Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.

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Авто На Камчатке снижен транспортный налог на машины старше 10 лет Новый закон, согласно которому транспортный налог для автомобилей старше 10 лет будет снижен, был принят единогласно депутатами законодательного собрания Камчатского края во вторник, 21 июля. 3