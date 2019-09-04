Экономика
Актуальные Новости«Росгеология» может получить статус государственной корпорации
Отечественный геологический холдинг «Росгеология» может получит статус государственной корпорации, которая будет заниматься координацией работы частных фирм и компаний на арктическом шельфе.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Путин пригласил Моди на День Победы в 2020 году
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в 2020 году в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:14
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии
Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
Чемпионат вчера в 16:25
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
Штукатурка упала на десятиклассницу в омской школе
Ученица десятого класса омской гимназии № 88 попала в больницу после падения на нее штукатурки.
Известия 03:30
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Авто
Chery может вернуть кроссовер Tiggo 5 на российский конвейер
Об сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство марки. Вопрос о будущем кроссовера Tiggo 5 возник неслучайно.
Тарантас Ньюс вчера в 14:12
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Авто
Bugatti отныне не станет гоняться за рекордами
Bugatti поставила перед собой цель получить звания первого автоконцерна, который преодолел барьер в 300 миль/ч, и теперь, когда корпорация смогла достичь этого, гонка за рекордом была завершена.
Car.ru 00:11
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Известия 02 сентября в 16:00
Армия и оружие
Эрдоган осудил США за авиаудар по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, прошедшей в Анкаре, выступил с осуждением США, нанесших авиаудар по сирийскому Идлибу.
Военное дело вчера в 14:51
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Политика
Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева
РИА Новости 04:25
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Аргументы и Факты 05:00
Армия и оружие
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов
На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
Российская газета 02:50
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20