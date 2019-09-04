Экономика

Би-портБи-порт«Росгеология» планирует стать шельфовой госкорпорацией

Госхолдинг «Росгеология» претендует на получение статуса государственной корпорации для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Рассмотреть такой вариант предложил Владимиру Путину глава Минэнерго Александр Новак, сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Росгеология» планирует стать шельфовой госкорпорацией

Би-порт05:31

Минвостокразвития предлагает, чтобы доля государства в новых шельфовых проектах в Арктике была до 30%

Финмаркет05:12

«Коммерсантъ»: Росгеология может получить статус шельфовой госкорпорации

Ведомостивчера в 21:14

В России задумали создать новую госкомпанию

Lenta.ru02:13

СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию

РБКвчера в 22:35

«Росгеология» может получить статус государственной корпорации

Актуальные Новости03:30

«Росгеология» спешит на платформу

Коммерсантъвчера в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие

Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией

Московский Комсомолец вчера в 19:50
Общество

В столичном СИЗО поженились женщина и трансгендер

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО, сообщила в социальных сетях замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Вести Подмосковья вчера в 12:51
Политика

Мэр Тбилиси назвал недопустимым отказ от российских туристов

Тбилиси официально вступил во всемирную ассоциацию туристических городов, заявил 4 сентября мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства, передает «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 05:38
Происшествия

На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу

В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Политика

Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
RT на русском 08:15
Общество

Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу

ТАСС 08:14
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Музыка

Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни

Российский певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram рассказал, что столкнулся с проблемой во время записи новой песни.
Вечерняя Москва 03:24
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Интернет

«ВКонтакте» заявила, что Павел Дуров не был создателем базы данных ее пользователей

Согласно изложенной в ходатайстве информации, которую приводит РБК, «ВКонтакте» считает Рогозова, а не Павла Дурова, создателем пользовательской базы данных соцсети.
АБН 07:44
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

RT на русском 06:51
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия

В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25

Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Происшествия

Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста

В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».
Медиазона 04:58
Общество

The Economist обновил список самых комфортных городов мира

В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Технологии

Tele2 предложил пользователям протестировать 5G

У владельцев смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) появилась возможность самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне мобильного оператора Tele2, развернутой совместно с Ericsson на Тверской улице - от Кремля до Садового кольца.
Российская газета 07:20
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Транспорт

Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров

Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом

Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд, это прорыв, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
RT на русском 06:33
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Экономика

Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков

Доля потребителей, способных без сложностей получить ссуды в российских банках, в первом полугодии 2019-го сократилась до 10,8%, свидетельствуют расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ) и МФО (90–95% рынка).
РБК 00:05
Происшествия

Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии

На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.
Газета.Ru 08:11
Политика

Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
РИА Новости 08:18
Политика

Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.
Lenta.ru 07:25
Гаджеты

ASUS VivoWatch SP — умные часы с ЭКГ-датчиком и фитнес-трекером

3DNews 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное