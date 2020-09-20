В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости Местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья — об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой сенаторов и депутатов.