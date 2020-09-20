В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости Местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья — об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой сенаторов и депутатов.
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.