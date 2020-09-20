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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Росгеология привлекла к конфликту с Роснедрами прокуроров

Росгеология привлекла к своему конфликту с Роснедрами Генпрокуратуру. Госкомпания жалуется, что ведомство не позволяет ей получать участки по заявительному принципу.В источнике

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда
Известия18:43
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В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости Местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья — об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой сенаторов и депутатов.
Коммерсантъ18:24

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.
News.ruвчера в 10:39
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