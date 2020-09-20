Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
В Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений с 20 сентября.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
Пользователем LiveJournal была проведена оценка того, в каком состоянии в настоящее время находятся танковые войска Вооруженных сил РФ, и рассчитал, сколько именно бронемашин имеется на вооружении государства.