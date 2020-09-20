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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Росгеология привлекла к конфликту с Роснедрами прокуроров

Росгеология привлекла к своему конфликту с Роснедрами Генпрокуратуру. Госкомпания жалуется, что ведомство не позволяет ей получать участки по заявительному принципу.В источнике
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Право.ру

Росгеология пожаловалась в Генпрокуратуру на Роснедра

Право.ру03:52
Коммерсантъ

Росгеология привлекла к конфликту с Роснедрами прокуроров

Коммерсантъ18:24
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Турции оценили слухи о закрытии курортов из-за коронавируса

В Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений с 20 сентября.
Lenta.ru03:46
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
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В Сети оценили количество танков в ВС России

Пользователем LiveJournal была проведена оценка того, в каком состоянии в настоящее время находятся танковые войска Вооруженных сил РФ, и рассчитал, сколько именно бронемашин имеется на вооружении государства.
News-24.ru03:35
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В России отменили учения по обеспечению устойчивости работы интернета

Минцифры РФ отменило учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России, которые были назначены на 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Накануне.Ru03:04
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