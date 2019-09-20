Общество
RT на русскомРосгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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с чего всё началось
В опубликованном Росгидрометом вероятностном прогнозе погоды на октябрь-март отмечается, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.Российская газета06:46
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Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа
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Discover24 04:55
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ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
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Происшествия
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Lenta.ru вчера в 19:36
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Гаджеты
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Discover24 вчера в 03:40
Игры
В ноябре выйдет игра про «Терминатора»
Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
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Стартовали продажи новых iPhone
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Шоу-бизнес
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Футбол
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Газета.Ru 05:28
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Козак сообщил об очищении Молдавии от коррумпированного режима
«В Молдавии сложилась уникальная ситуация благодаря событиям начала июня, когда произошло очищение власти от криминального коррумпированного режима», — приводит Интерфакс слова Козака.
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Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме
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Вечерний курьер 06:47
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Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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