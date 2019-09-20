с чего всё началось

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Происшествия В Украине задержан подозреваемый в организации преступной группировки В Украине задержан подозреваемый в организации преступной группировки Самвел Мартиросян, по кличке Самвел «Донецкий».

Экономика ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.

Политика Главой Крыма переизбран Аксенов На место главы Крыма претендовали помимо господина Аксенова первый секретарь Крымского республиканской комитета КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

Футбол РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Общество Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.

Игры Похоже, Epic Games заплатила 9,5 млн евро за эксклюзивность Control Выходит, Epic Games предоставила издателю и разработчику достаточно серьёзную «подушку безопасности» в случае, если проект начнёт недобирать в продажах.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Политика Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Экономика ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей «ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Происшествия В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.

Гаджеты Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.

Игры В ноябре выйдет игра про «Терминатора» Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.

Гаджеты Стартовали продажи новых iPhone 20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Гаджеты Apple открыла доступ к операционной системе iOS 13 Интерфейс iOS 13 / ©Apple Специалисты Apple увеличили скорость работы операционной системы, ввели более быстрое распознавание Face ID, а также постарались уменьшить объем файлов, выпускаемых в рамках обновлений.

Футбол ФК «Камаз» заработает с билетов на матч со «Спартаком» до 4 млн рублей Клуб столкнулся с недовольством болельщиков по поводу деятельности спекулянтов Футбольный клуб «Камаз» может заработать на продаже билетов на матч 1/16 Кубка России с московским «Спартаком» до 4 млн рублей.

Происшествия Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Козак сообщил об очищении Молдавии от коррумпированного режима «В Молдавии сложилась уникальная ситуация благодаря событиям начала июня, когда произошло очищение власти от криминального коррумпированного режима», — приводит Интерфакс слова Козака.

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози в интервью журналистам издания «Московский комсомолец» поведала о том, как себя вела артистка, а также рассказала, что не заметила никакого шрама у нее на шее.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.