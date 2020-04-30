Общество
ИнтерфаксРосгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
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Космос
Впервые получены детальные изображения протопланетных дисков
Планетообразующие или протопланетные диски формируются в унисон со звездой, которую они окружают.
Популярная механика 04:34
Происшествия
В Томской области умер первый пациент с коронавирусом
В Томской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:09
Происшествия
В Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд
Газета.Ru 28 апреля в 19:24
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Здоровье
Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19
ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
Pro Город Самара вчера в 09:54
Общество
В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции
Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК).
РБК 05:00
Общество
Пассажиров метро Москвы могут обязать носить маски
Пассажиров Московского метрополитена обяжут носить маски, если того потребуют в Роспотребнадзоре.
Известия 05:29
Авто
Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер ID.4
SpeedMe 00:39
Игры
В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman
Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
Экономика
Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков
"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
Газета.Ru 05:25
Происшествия
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин".
Российская газета 04:12
Футбол
Андронов рассказал, как Алиев назвал «обезьяной» темнокожего игрока «Динамо»
По информации бывшего комментатора «НТВ-Плюс» Алексея Андронова, во время обеда на клубной базе экс-защитник «Динамо» Айила Юссуф взял блюдо и добавил туда немного макарон.
Metaratings вчера в 01:19
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ вчера в 10:19
Общество
В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек
Сразу 70 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 апреля.
REGNUM 28 апреля в 04:06
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
Хоккей
Артем Бородкин покидает «Трактор»
Артем Бородкин покидает «Трактор» – 30 апреля у него истекает контракт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Доступ1 04:04
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Общество
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
Lenta.ru вчера в 03:07
Энергетика
В Польше намерены добиваться ареста активов «Северного потока-2»
Замминистра госактивов Польши Януш Коввальский объявил, что Варшава будет добиваться арест активов российского проекта в Европе.
Независимая газета 28 апреля в 04:00
Общество
Режим самоизоляции продлен в Башкирии
В Башкирии режим самоизоляции продлен до конца майских праздников, до 11 мая 2020 года включительно.
Стерлеград 05:25
Экономика
Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов.
ТАСС 04:48