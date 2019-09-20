Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРосгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму

Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
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с чего всё началось
В опубликованном
 Росгидрометом вероятностном прогнозе погоды на октябрь-март отмечается, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

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Телеканал 360°05:48

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Общество

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