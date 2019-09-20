с чего всё началось

Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

Общество Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.

Политика Алексей Текслер стал губернатором Челябинской области На сцене Академического театра драмы имени Наума Орлова Алексей Текслер, победивший на прошедших 8 сентября выборах, принес губернаторскую присягу, после чего председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш надел на Алексея Текслера нагрудный знак губернатора.

Политика Украина допустила возможность закупки газа в России Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.

Происшествия Открывшему стрельбу по полицейским в метро предъявили обвинение Пресненский суд Москвы предъявил полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему двух своих коллег в московском метро, обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Политика В Кремле отреагировали на изменение меры пресечения Устинову Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы относительно того, что повлияло на изменение меры пресечения актёру Павлу Устинову, не входит в компетенцию Кремля.

Армия и оружие Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Единоборства Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.

Происшествия В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Армия и оружие МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.

Политика В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».

Авто В России появился новый Porsche Cayenne Coupe Купеобразная версия немецкого кроссовера, которая дебютировала в марте 2019 года, уже доступна у российских дилеров марки.

Шоу-бизнес Родман заявил, что Мадонна хотела от него детей Родман заявил, что певица так хотела от него детей, что даже была готова заплатить круглую сумму потенциальному отцу.

Общество «Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.

Шоу-бизнес Что Анастасия Заворотнюк говорила о смерти Жанны Фриске По странному стечению обстоятельств, Заворотнюк заболела примерно через четыре года после того, как скончалась от рака мозга певица Жанна Фриске.

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме Организатор поездки Изобелла Пирози рассказала «МК» о том, как чувствовала себя Анастасия в Ереване.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Космос Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.

Политика В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.