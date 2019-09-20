Общество
РБКРосгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март. По данным синоптиков, в эти месяцы температура на большей части страны будет около или выше многолетних значений.
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В опубликованном Росгидрометом вероятностном прогнозе погоды на октябрь-март отмечается, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.Российская газета06:46
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Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.
Lenta.ru 17:55
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
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Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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«Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.
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В организации отмечают, что главным фактором риска для болезни Альцгеймера по-прежнему считается возраст человека.
РИА Новости 20:57
Гаджеты
У Huawei появилась новая флагманская модель смартфона
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На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
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Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
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«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
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Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
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РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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