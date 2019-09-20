Общество
РИА НовостиРосгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета. Отмечается, что в декабре столбики термометров в основном будут находиться на уровне средних многолетних значений.
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с чего всё началось
В опубликованном Росгидрометом вероятностном прогнозе погоды на октябрь-март отмечается, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.Российская газета06:46
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