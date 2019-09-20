с чего всё началось

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета. Отмечается, что в декабре столбики термометров в основном будут находиться на уровне средних многолетних значений.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Общество Польские магазины обязали отдавать бедным непроданные продукты Польский Сейм выпустил закон, согласно которому, всю непроданную продукцию должны отдавать на социальные нужны.

Шоу-бизнес Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International» Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Происшествия В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.

Происшествия Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Глава МИД Украины: переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ идут активно Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией продвигаются "очень активно".

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Политика США ввели санкции против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.

Политика В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.

Шоу-бизнес Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.

Общество В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

Общество Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.

Космос Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.

Космос Эксперты считают возможным создание космического лифта Объединенная группа ученых из США пришла к заключению, что посредством использования современных технологий вполне возможно создать космический лифт.

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Наука Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе.

Политика Песков рассказал о выходных Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.

Футбол «Шальке» вырвал победу в матче с «Майнцем» «Шальке» принимал «Майнц» и добился победы (2:1). Решающий гол хозяева забили на 89-й минуте. «Шальке» ушел на перерыв, ведя в счете.

Политика Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.