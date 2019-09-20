с чего всё началось

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета. Отмечается, что в декабре столбики термометров в основном будут находиться на уровне средних многолетних значений.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.

Технологии В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Политика Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом 17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Спорт Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

Авто В МВД предупредили о новой волне угонов МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.

Происшествия Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.

Политика Глава МИД Украины: переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ идут активно Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией продвигаются "очень активно".

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Религия Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

Экономика Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Политика Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.

Происшествия Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Армия и оружие Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.