Общество

РБКРБКРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
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Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

RT на русском10:38

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

РБК15:18

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

URA.Ru11:41

Россиян предупредили о 40-градусной жаре

РИА Новости15:27

Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России

ТАСС10:19

Росгидромет прогнозирует усиление жары на юге России

Rambler News Service10:33

Вильфанд предупредил о 30-градусной жаре в центре России

Известия06:38
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Деловое.ТВ вчера в 03:00
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Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
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Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Единоборства

Тайсон Фьюри назвал себя величайшим бойцом в истории

Metaratings 12:26
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
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Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
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Экономика

Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
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Происшествия

ФСБ задержала в Москве членов наркогруппировки с 35 кг кокаина

Сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России задержали в Москве трех участников преступной группы с 34,7 кг кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 15:01
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Наука

3D-биопринтер напечатал ухо сквозь кожу мыши

N+1 06 июня в 03:55
Общество

Жара в столице спадет к выходным

Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Общество

Тушение пожара на нефтяной скважине при помощи пушки попало на видео

Минобороны показало на видео, как при помощи 100-миллиметрового противотанкового орудия "Рапира" удалось потушить пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области.
РИА Новости 10:04
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
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Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
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Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку

RuNews24.ru 02:42
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
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Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку террористов в идлибской зоне деэскалации

Боевики в понедельник предприняли попытку захвата населенного пункта на юге идлибской зоны деэскалации, однако правительственные войска ее отбили.
ТАСС 15:03
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Единоборства

Американский боец UFC Стерлинг бросил вызов Петру Яну

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Альджамейн Стерлинг бросил вызов россиянину Петру Яну.
Газета.Ru вчера в 01:16
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