На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

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