Общество

РБКРБКРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
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Россиян предупредили о 42-градусной жаре

Lenta.ru11:16

Россиян предупредили о 40-градусной жаре на юге страны

Ореанда-Новости16:17

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

URA.Ru11:41

Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России

РИА Новости15:27

Россиян предупредили о жаре в 40 градусов

Комсомольская правда11:07

Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

RT на русском10:38

Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России

ТАСС10:19
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
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Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы

Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
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Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной

У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor вчера в 11:37
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
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Общество

Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН

Президент России Владимир Путин одобрил закон о внесении данных о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Piter.tv 13:06
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Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
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Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru 16:43
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
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Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
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Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
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Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
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Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США

Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс вчера в 10:24
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Культура

Сериал «Анка с Молдаванки» стартует на канале «Россия»

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Наука

Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических

Натуральные ткани пользуются популярностью, ведь они приятнее ощущаются на теле и якобы более экологичны.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
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Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
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Названа дата открытия ресторанов в Москве

В Москве с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем портале.
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Общество

В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
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Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
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Технологии

Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных

Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
Деловое.ТВ 12:40
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Составили рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

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Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку

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Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице

Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона.
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