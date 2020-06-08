На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

Общество Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей. 1,3K

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 5

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 963

Происшествия Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 214

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 297

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+. 2

Наука В России усомнились в глубине Марианской впадины Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. 104

Общество В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день. 3,4K

Наука Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических Натуральные ткани пользуются популярностью, ведь они приятнее ощущаются на теле и якобы более экологичны. 1

Экономика Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Общество Названа дата открытия ресторанов в Москве В Москве с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем портале. 18

Общество В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.