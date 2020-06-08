Общество
РБКРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
Читать в источнике
Оценить277
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной
У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
Общество
Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН
Президент России Владимир Путин одобрил закон о внесении данных о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Piter.tv 13:06
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца
Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru 16:43
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Политика
Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США
Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс вчера в 10:24
Культура
Сериал «Анка с Молдаванки» стартует на канале «Россия»
Экономика сегодня 07:01
Наука
Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических
Натуральные ткани пользуются популярностью, ведь они приятнее ощущаются на теле и якобы более экологичны.
ВладТайм 15:05
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 10:39
Общество
Названа дата открытия ресторанов в Москве
В Москве с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем портале.
Газета.Ru 07:38
Общество
В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
Общество
Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5
Российская газета 14:55
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
Технологии
Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных
Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
Деловое.ТВ 12:40
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Авто
Составили рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
32CARS.ru вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Технологии
Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице
Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона.
Газета.Ru 05:33