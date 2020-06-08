Общество
РБКРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
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Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
РИА Новости 16:28
Общество
Собянин объяснил основную задачу самоизоляции
Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль
Комсомольская правда 18:42
Общество
Мосгорсуд прокомментировал отчет Счетной палаты
Счётная палата нашла нарушения в Суддепе при ВС и Мосгорсуде на 5,2 млрд рублей Отмечается, что комплекс зданий строился в период с 2002 по 2012 год и был передан суду на праве безвозмездного пользования.
Право.ру 12:48
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
Общество
Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян
Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны.
News.ru 11:04
Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.
RT на русском 12:13
Общество
Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров
Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.
Коммерсантъ 18:18
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Общество
Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест
Каждая семья жениха получит по 50 тысяч рублей, чтобы совершить обряд бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег, установленной духовенством.
Новые Известия 10:28
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Здоровье
Нормы времени посещения врачей вводит Минздрав
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно предложению Минздрава о нормировании времени, оно будет ограничено в амбулаторном звене у хирургов, онкологов и инфекционистов.
ToDay News Ufa 14:13
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» провели закрытую игру
Сегодня, 8 июня, на поле стадиона «Ак Барс Арена» состоялся закрытый тренировочный матч между местным "Рубином" и самарскими "Крыльями Советами".
ГТРК Самара 10:50
Кино
Кеннет Брана не смог указать на главного злодея в фильме «Довод»
Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Брана, исполнивший одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана Довод, сомневается, играет ли он антагониста или нет.
iReactor 12:49
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Политика
США подтвердили переговоры с РФ по ядерным вооружениям
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своём Twitter сообщил, что договорился сегодня с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне.
Аргументы и Факты 15:52
Экономика
Спрогнозировано изменение цен на отдых в России
Как рассказал вице-президент АТОР Александр Курносов, если существующие ограничения на внешних рубежах России сохранятся, то цены на отдых на внутренних направлениях могут вырасти на треть.
Lenta.ru 20:04
Политика
Трамп возобновит в июне предвыборные митинги, несмотря на пандемию
Как сообщает газета Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что не взирая на эпидемию коронавируса, он намерен уже в ближайшее время возобновить свои предвыборные митинги по всей стране.
Московский Комсомолец 20:15
Политика
Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при ЧС
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения, а также порядке дистанционного обучения в стране после режима ЧС.
РЕН ТВ 06:24
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Общество
В США найден клад стоимостью в миллион долларов
В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 11:50