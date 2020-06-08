Общество
ИзвестияРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
В ряде российских регионов под влиянием антициклона ожидается жаркая погода до 42°С, сообщается на сайте «Росгидромет» 8 июня. В частности, температура на 9–11 градусов выше нормы будет в Архангельской области: максимальная температура днем составит от плюс 27 до 32 градусов.
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском вчера в 03:47
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
Piter.tv вчера в 05:12
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Футбол
«Убийца достал тесак и пырнул в сердце 17-летнего парня». Погром на Манежке 18 лет назад
9 июня 2002 года разъяренная толпа устроила беспорядки в центре Москвы после просмотра матча чемпионата мира Япония — Россия (1:0) Чемпионат мира-2002.
Спорт-Экспресс 02:00
Происшествия
В Челябинской области от COVID-19 умерли четыре человека
В Челябинской области четыре человека скончались от COVID-19.
REGNUM 02:16
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Космос
Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые
Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала 6 килограммов и стала блондинкой
Оксана Самойлова решилась на смену имиджа. В своем инстаграме почти уже бывшая супруга Джигана предстала в образе блондинки.
ТВ Центр вчера в 03:14
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru вчера в 10:01
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
Политика
Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям
Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене.
РБК вчера в 14:53
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 115 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 9 июня выявлено 115 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:51
Здоровье
В Великих Луках могут развернуть 150 коек для больных коронавирусом
Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала о визите в Великие Луки московской бригады медиков, которые осмотрели место возможного развёртывания в городе центра по лечению больных с коронавирусной инфекцией.
ВЛуки.ру вчера в 12:26
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Lenta.ru вчера в 18:40