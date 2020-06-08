Общество

ИзвестияИзвестияРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

В ряде российских регионов под влиянием антициклона ожидается жаркая погода до 42°С, сообщается на сайте «Росгидромет» 8 июня. В частности, температура на 9–11 градусов выше нормы будет в Архангельской области: максимальная температура днем составит от плюс 27 до 32 градусов.
Читать в источнике
Комментировать246

Подробнее о событии

В Росгидромете предупредили о 40-градусной жаре на юге России

РИА Новостивчера в 15:27

Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России

ТАССвчера в 10:19

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

Lenta.ruвчера в 11:16

Россиян предупредили о 40-градусной жаре

Взгляд.рувчера в 11:09

Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

RT на русскомвчера в 10:38

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

URA.Ruвчера в 11:41

Росгидромет прогнозирует усиление жары на юге России

Rambler News Serviceвчера в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

РИА Новости 01:34
3,2K
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,8K
Шоу-бизнес

Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
16
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском вчера в 03:47
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
Piter.tv вчера в 05:12
23
Общество

В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
212
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
566
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
656
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
205
Футбол

«Убийца достал тесак и пырнул в сердце 17-летнего парня». Погром на Манежке 18 лет назад

9 июня 2002 года разъяренная толпа устроила беспорядки в центре Москвы после просмотра матча чемпионата мира Япония — Россия (1:0) Чемпионат мира-2002.
Спорт-Экспресс 02:00
Происшествия

В Челябинской области от COVID-19 умерли четыре человека

В Челябинской области четыре человека скончались от COVID-19.
REGNUM 02:16
Политика

Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
2
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
139
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
33
Космос

Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые

Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
23
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
833
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала 6 килограммов и стала блондинкой

Оксана Самойлова решилась на смену имиджа. В своем инстаграме почти уже бывшая супруга Джигана предстала в образе блондинки.
ТВ Центр вчера в 03:14
19
Политика

Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru вчера в 10:01
2,4K
Общество

Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
393
Политика

Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене.
РБК вчера в 14:53
4
Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
17
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
12
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
136
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 115 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 9 июня выявлено 115 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:51
930
Здоровье

В Великих Луках могут развернуть 150 коек для больных коронавирусом

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала о визите в Великие Луки московской бригады медиков, которые осмотрели место возможного развёртывания в городе центра по лечению больных с коронавирусной инфекцией.
ВЛуки.ру вчера в 12:26
30
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2K
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,4K
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК вчера в 14:26
218
Шоу-бизнес

Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде

Lenta.ru вчера в 18:40
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное