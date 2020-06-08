Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. Об этом сообщается на сайте Росгидромета в понедельник, 8 июня. Так, самая жаркая погода ожидается на юге России.
Читать в источнике
Оценить342
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 23:24, Ашберн
Политика
Путин назначил зампреда Верховного суда Якутии
Заместителем председателя Верховного суда Якутии назначена Раиса Александрова.
SakhaNews 21:51
Общество
Россиян предупредили о возможных изменениях при приеме на работу
Российские власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Газета.Ru 01:19
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Напомним, в России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.
Столица на Онего вчера в 12:40
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
Кино
«Это психически нездоровый маньяк, а не „голос поколения“»: резкий отзыв о фильме «Брат-2»
20-летний юбилей фильма «Брат-2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны.
НГС55 вчера в 15:00
Происшествия
Еще 182 человека заразились коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области за минувшие сутки заразились коронавирусом 182 человека.
Наш Север 22:40
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер 01:47
Происшествия
Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели
Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита 23:00
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 08:22
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Хоккей
«Торпедо» подпишет контракт с форвардом системы «Анахайма» Клузом
Ранее клуб анонсировал подписание контракта с хоккеистом по имени Джастин. В сезоне-2019/20 Клуз выступал в системе «Анахайма».
Sports.ru 08:50
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Общество
Россиянам разрешили выезжать за границу
Кабинет министров распорядился разрешить выезд россиян за границу в следующих случаях: - если они должны ухаживать за больными родственниками, живущими за границей; - если им самим нужна медицинская помощь, которую осуществляют за рубежом; - если они работают или учатся за пределами РФ.
Область 45 09:06
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Политика
«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
РИА Новости 23:11
Общество
В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить досрочно на пенсию и засчитывать уход за детьми в качестве трудового стажа, сообщает во вторник, 9 июня, «РИА Новости».
Известия 22:01
Единоборства
Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко.
RT на русском 13:50
Здоровье
В Воронежской области выявили вспышку коронавируса
В доме для престарелых и инвалидов в Воронежской области выявили коронавирус у 107 пациентов и 12 сотрудников, сообщает пресс-служба областного правительства.
Rambler News Service 10:45
Экономика
Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов
Роспотребнадзор рекомендовал избегать кредитные организации, которые предлагают выдать микрозайм в очень короткие сроки, сообщается на сайте организации во вторник, 9 июня.
Известия 22:14
Фигурное катание
Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтверждён официально
Президиум Федерации фигурного катания Москвы утвердил переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и Вероники Жилиной из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Чемпионат вчера в 15:05