Общество
ИзвестияРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
В ряде российских регионов под влиянием антициклона ожидается жаркая погода до 42°С, сообщается на сайте «Росгидромет» 8 июня. В частности, температура на 9–11 градусов выше нормы будет в Архангельской области: максимальная температура днем составит от плюс 27 до 32 градусов.
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Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Экономика
Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова
Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Наука
Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных
ToDay News Ufa вчера в 09:15
Политика
Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 06 июня в 15:26
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 07 июня в 18:31
Технологии
Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных
Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
Деловое.ТВ вчера в 12:40
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Гаджеты
TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США
Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Общество
На голосовании по поправкам в Конституцию разыграют квартиры и машины
10 однокомнатных квартир, машин и полсотни смартфонов получат победители викторины.
ТВ-Енисей вчера в 10:46
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Наука
Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий
Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях.
Замана вчера в 01:26
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»
Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv вчера в 05:44
Политика
Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ
Депутата столичного парламента Елену Шувалову исключили из КПРФ, но она может оспорить данное решение, сообщает РИА Новости.
РИАМО 07 июня в 13:19
Армия и оружие
Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе
ВВС Сирии первый раз нанесли авиационные удары по базам террористов в провинциях Идлиб и Хама.
ИнфоСМИ вчера в 14:49
Игры
Следующая игра авторов Halo и Destiny будет «комедийной с беззаботными и причудливыми персонажами»
Bungie работает над «комедийной игрой с беззаботными и причудливыми персонажами».
CyberSport.ru вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04