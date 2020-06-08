В ряде российских регионов под влиянием антициклона ожидается жаркая погода до 42°С, сообщается на сайте «Росгидромет» 8 июня. В частности, температура на 9–11 градусов выше нормы будет в Архангельской области: максимальная температура днем составит от плюс 27 до 32 градусов.

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,7K

Экономика Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Происшествия Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram. 19

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 4

Происшествия Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 323

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа. 3

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Гаджеты TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 9

Наука Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях. 63

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 10

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,1K

Политика Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ Депутата столичного парламента Елену Шувалову исключили из КПРФ, но она может оспорить данное решение, сообщает РИА Новости. 1,2K