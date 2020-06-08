Общество

ИзвестияИзвестияРосгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

В ряде российских регионов под влиянием антициклона ожидается жаркая погода до 42°С, сообщается на сайте «Росгидромет» 8 июня. В частности, температура на 9–11 градусов выше нормы будет в Архангельской области: максимальная температура днем составит от плюс 27 до 32 градусов.
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Россиян предупредили о 40-градусной жаре

Взгляд.рувчера в 11:09

В Росгидромете предупредили о 40-градусной жаре на юге России

РИА Новостивчера в 15:27

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

URA.Ruвчера в 11:41

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

Lenta.ruвчера в 11:16

Синоптики предупредили россиян о 40-градусной жаре

Комсомольская правдавчера в 22:57

Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

RT на русскомвчера в 10:38

Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России

ТАССвчера в 10:19
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
1,9K
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,7K
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы вчера в 11:31
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Экономика

Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова

Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
2,3K
Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa вчера в 09:15
112
Политика

Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 06 июня в 15:26
672
Экономика

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
1
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
19
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
4
Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
16
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 07 июня в 18:31
Технологии

Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных

Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
Деловое.ТВ вчера в 12:40
16
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
323
Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
3
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,5K
Гаджеты

TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США

Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Общество

На голосовании по поправкам в Конституцию разыграют квартиры и машины

10 однокомнатных квартир, машин и полсотни смартфонов получат победители викторины.
ТВ-Енисей вчера в 10:46
55
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
9
Наука

Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий

Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях.
Замана вчера в 01:26
63
Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
5
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости вчера в 19:07
3
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
10
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,1K
Кино

Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»

Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv вчера в 05:44
3
Политика

Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ

Депутата столичного парламента Елену Шувалову исключили из КПРФ, но она может оспорить данное решение, сообщает РИА Новости.
РИАМО 07 июня в 13:19
1,2K
Армия и оружие

Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе

ВВС Сирии первый раз нанесли авиационные удары по базам террористов в провинциях Идлиб и Хама.
ИнфоСМИ вчера в 14:49
26
Игры

Следующая игра авторов Halo и Destiny будет «комедийной с беззаботными и причудливыми персонажами»

Bungie работает над «комедийной игрой с беззаботными и причудливыми персонажами».
CyberSport.ru вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде

Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
5
Как работают Яндекс.Новости?
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