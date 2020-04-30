Общество
Rambler News ServiceРосгидромет предупредил об экстремальной жаре летом
Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
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Общество
Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
Экономика
Forbes подсчитал потери российского рынка недвижимости
В апреле 2019 года совокупный арендный доход участников рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости» превышал 650 миллионов долларов, в этом году — всего 250 миллионов долларов.
Компания 11:49
Игры
Получить бесплатные игры в Epic Games Store теперь будет сложнее
В онлайн-магазине Epic Games Store изменилась политика предоставления бесплатных игр.
Российская газета вчера в 06:33
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
Авто
Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям
Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые.
74.ru 06:03
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Культура
Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей
В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru 09:19
Футбол
«ПСЖ» признают чемпионом Франции
Во Франции приняли решение подвести итоги сезона по нынешней турнирной таблице Лиги 1. Как сообщает в Twitter один из ведущих редакторов издания L’Equipe Жоэль Доменигетти, «ПСЖ» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру 07:15
Происшествия
Убийца из BlaBlaCar признался в убийстве, совершенном в Протвино
В самом конце декабря 2018 года Чикирев признался в убийстве женщины.
Оka.fm 09:15
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Армия и оружие
Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету
Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету, об этом сообщает ToDay News Ufa. Этот инцидент был снят через тепловизор.
ToDay News Ufa 10:14
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Финансы
Центробанк планирует напечатать деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета
По оценке правительства, обвал цен на нефть породит дефицит бюджета в размере 5,6 триллиона рублей – это всего треть от имеющихся резервов правительства на «черный день».
Новые Известия 09:36
Политика
Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости 09:46
Здоровье
В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков
В Петербурге от COVID-19 лечатся более 250 медработников.
Росбалт 10:52
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Николай Цулыгин покинул пост главного тренера "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
РИА Новости 09:35
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк
После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец 08:27
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
Коммерсантъ 11:31
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Религия
Кураев не обратил внимание на запрет в служении
Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13