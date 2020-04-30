Не бывало теплым в Сибири стал и апрель: порой воздух прогревался до летних +32 градусов. Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 231

Общество В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района. 7

Происшествия В Подмосковье ограблен китайский торговец масками и градусниками Связанные китайцы до пяти часов утра наблюдали, как налетчики на «Газели» без госномеров совершили шесть поездок, во время которых вывезли со склада 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками.

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 2,5K

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 24

Политика В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 277

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 207

Здоровье Акбулак могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса Сегодня будет принято решение о закрытии Акбулака на карантин, - сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Здоровье Почти 200 человек заразились коронавирусом в Архангельской области Архангельск, 29 апреля 2020, 12:26 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердили 13 случаев нового коронавируса, число зараженных с начала эпидемии выросло до 198 человек. 14

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешат выехать из страны Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому люди с двойным гражданством или с видом на жительство за границей смогут выехать из страны. 2,2K

Общество В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение» Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.

Здоровье В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза В каждом третьем регионе России в январе-феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями.