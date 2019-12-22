Общество
Газета.RuРосгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года.
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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.RT на русском06:17
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«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Комсомольская правда09:31
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