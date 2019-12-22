Общество

Газета.RuГазета.RuРосгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском06:17

Подробнее о событии

Москвичам пообещали легкий мороз в новогоднюю ночь

РИАМО12:05

Синоптики пообещали москвичам похолодание и снег 31 декабря

RT на русском11:27

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Мослента07:47

«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Комсомольская правда09:31

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

РИА Новости07:51

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Москва 2409:42

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
РБК 16:29
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Политика

Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте

Интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО возросла в 2019 году более чем на треть, а боевых самолетов - вдвое, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.
РИА Новости 16:39
Экономика

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
РБК 16:01
Происшествия

В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры

Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.
Коммерсантъ 14:08
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
Политика

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
Газета.Ru 15:37
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
REGNUM 15:07
Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
РИА Новости 16:04
Политика

Боливия присоединилась к Группе Лимы

Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
РИА Новости 14:17
Кино

Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий

Forbes 13:22
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Происшествия

В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть

"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
РИА Новости 15:53
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

Вести.Ru 13:50
Армия и оружие

В России хотят создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости 15:56
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
ТАСС 14:30
Футбол

Игрок «Ростова» номинирован на звание лучшего футболиста Азии

Газета.Ru 16:21
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Вести.Ru 13:03
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Политика

SZ: кабмин Германии твердо убежден, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на санкции

Правительство ФРГ "твердо рассчитывает" на то, что проект "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на американские санкции.
ТАСС 15:58
Политика

На Украине завершились выборы в 86 объединенных общинах

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает, что 22 декабря в в 23 регионах страны прошли выборы в 86 объединенных территориальных общинах.
Московский Комсомолец 16:18
Общество

Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии

Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
ТАСС 14:58
Кино

Ди Каприо раскритиковал актеров за «нытье»

Взгляд.ру 13:07
Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Общество

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Вести.Ru 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное