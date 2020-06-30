Экономика
Ревизор.руРосгосцирк включен в список системообразующих предприятий
Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин прокомментировал это известие как положительное: по его словам, экономика отрасли сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, а включение компании в список системообразующих предприятий дает право на финансовую "подпитку" из бюджета в приоритетном порядке.
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