Экономика

КультуроманияКультуроманияРосгосцирк включили в список системообразующих предприятий

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) вошла в список системообразующих предприятий. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе организации. Решение было принято правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Ростуризм: включение в список системообразующих предприятий поддержит гостиничные сети

Интерфакс09:08

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 07:12

Росгосцирк попал в список системообразующих предприятий

ФедералПрессвчера в 11:32

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

ТАССвчера в 10:35

Росгосцирк признан системообразующим предприятием России

ИА Красная Веснавчера в 11:26

Росгосцирк признали системообразующим предприятием

Журналистская правдавчера в 07:38

Минтранс допустил внесение новых авиакомпаний в перечень системообразующих

Ведомости04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
70
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК 15:28
Происшествия

В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
Вести.Ru 15:45
5
Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

Вести.Ru 15:00
13
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Гранлундом из НХЛ

CT news 06:35
Кино

Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус

News.ru 12:48
3
Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
314
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
41
Авто

В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter

Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
62
Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
4
Общество

Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США

Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
РИА Новости 13:30
Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
7,8K
Происшествия

Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
1,4K
Энергетика

Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз

Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).
РИА Новости 14:17
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс вчера в 01:14
231
Политика

В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
378
Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
85
Фигурное катание

Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news 07:49
5
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,3K
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 12:39
124
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
125
Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
1,2K
Гаджеты

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 могут дебютировать 22 июля

3DNews 10:30
2
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
2K
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
Экспресс газета 04:44
4
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
97
Интернет

Экономнее стала расходовать память новая версия браузера Google Chrome

Инструмент уже опробовали на встроенном в систему браузере Edge. Тесты показали, что он стал «кушать» на 27% оперативной памяти меньше.
Live24 вчера в 04:03
11
Армия и оружие

Скачок радиации в Европе связали с Россией

Скачок уровня радиации в странах Северной Европы связан с Россией, пишет издание Popular Mechanics.
Рамблер 15:52
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное