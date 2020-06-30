Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРосгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Ростуризм: включение в список системообразующих предприятий поддержит гостиничные сети

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Минтранс допустил внесение новых авиакомпаний в перечень системообразующих

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Росгосцирк признали системообразующим предприятием

Журналистская правдавчера в 07:38

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

ТАССвчера в 10:35

Росгосцирк признан системообразующим предприятием России

ИА Красная Веснавчера в 11:26

Росгосцирк попал в список системообразующих предприятий

ФедералПрессвчера в 11:32

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 07:12
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

Газета.Ru 06:27
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Политика

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
RT на русском 06:18
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Футбол

Локомотив — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)

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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Армия и оружие

Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
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Здоровье

Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля

Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
Губерния-33 07:54
Армия и оружие

В Крыму прошли стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал»

Как сообщили в Министерстве обороны России, расчет берегового противокорабельного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провел тактические учения с выполнением ракетной стрельбы по морской цели.
Военное дело 06:49
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Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
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Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета 11:16
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Автоспорт

Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов

Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
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Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Общество

До 1 октября продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий

Карты систем Mastercard и Visa до сих пор действуют до истечения срока действия, если гражданин именно их использовал в качестве платежных инструментов для получения государственных выплат.
Evo-rus.com 09:46
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Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru 05:26
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
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Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
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Общество

Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
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Общество

Останки более ста детей обнаружили в Польше

Археологи нашли в Польше захоронение останков более сотни детей с монетами во рту. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Телеканал 360° 11:46
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Футбол

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»

RT на русском 12:26
Общество

Женщина в США прогнала протестующих от своего дома с помощью пистолета

Жительница американского города Сент-Луис прогнала протестующих от своего дома с помощью пистолета.
RT на русском 09:28
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
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