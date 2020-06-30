Экономика

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Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Росгосцирк признан системообразующим предприятием России

ИА Красная Веснавчера в 11:26

В список системообразующих предприятий страны включили еще 7 татарстанских организаций

БИЗНЕС Online06:46

Минтранс допустил внесение новых авиакомпаний в перечень системообразующих

Ведомости04:51

Росгосцирк попал в список системообразующих предприятий

ФедералПрессвчера в 11:32

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

ТАССвчера в 10:35

Ростуризм: включение в список системообразующих предприятий поддержит гостиничные сети

Интерфакс09:08

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 07:12
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Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
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Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

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Авто

Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете

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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Общество

В Свердловской области откроют все детские сады

Екатеринбург, 30 июня 2020, 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Общество

Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.
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В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку

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Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

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Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска

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Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму

Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
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Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым

Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
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Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
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