Экономика
РИА НовостиРосгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
С 1 июля в Москве и Подмосковье вырастут тарифы на ЖКХ
Mossovetinfo.ru – Тарифы на ЖКХ вырастут в Москве и Подмосковье с 1 июля, повышение в среднем составит 3,7%.
Моссовет 03:01
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Происшествия
«Обочечник» обстрелял отказавшегося его пропустить водителя
Владелец белого Range Rover, как уверяет владелец видеорегистратора, обиделся на то, что его не пропустили по обочине.
Вести.Ru 05:37
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Средние температуры июля будут около и выше нормы, месяц будет теплым, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Игры
В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере
Pravda.Ru 04:56
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях
Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Здоровье
Массовые очаги коронавируса в Липецкой области сходят на нет
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области подготовило письмо в федеральную службу о том, что регион отвечает основным критериям перехода на второй этап снятия ограничений, введенных в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
LipetskMedia.ru 04:25
Общество
Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России
Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия вчера в 05:53
Наука
Под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения
Пустое пространство, обнаруженное под Пирамидой Луны в Мексике, является пещерой естественного происхождения.
Planet Today 06:09
Технологии
В Финляндии разработали высокотехнологичный метод диагностики COVID-19
По словам Пекка Риссанена, генерального директора компании Deep Sensing Algorithms, одного из разработчиков технологии, метод может применяться и для диагностики ряда других заболеваний.
РБК Санкт-Петербург 03:05
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Экономика
Sohu: маневр России с госдолгом США впечатлил экономистов
Принятый Россией неожиданный маневр в отношении госдолга США впечатлил экономических аналитиков по всему миру.
Политическая Экспертиза 03:36
Политика
Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) одобрил закон о национальной безопасности Гонконга, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 07:55
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Здоровье
276 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
За сутки в Свердловской области ещё 276 человек заразились коронавирусом.
Уральский меридиан 03:38
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Авто
Ажиотажный спрос привел к дефициту автомобилей у российских дилеров
Всего за четыре недели июня продавцы вышли на показатели продаж 2019-го, сообщают «Ведомости».
Новые Известия 06:56
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Авто
Chery готовит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 2 для России
Загадочные Chery Tiggo 2 заметил на автовозе, двигающимся по МКАД в пятницу, 26 июня.
SpeedMe 01:44
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57