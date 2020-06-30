Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРосгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 07:12

Минтранс допустил внесение новых авиакомпаний в перечень системообразующих

Ведомости04:51

Автодилеры «Рольф» и «Авилон» включены в список системообразующих предприятий

Интерфакс03:22

Росгосцирк попал в список системообразующих предприятий

ФедералПрессвчера в 11:32

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

ТАССвчера в 10:35

Росгосцирк признан системообразующим предприятием России

ИА Красная Веснавчера в 11:26

В список системообразующих предприятий страны включили еще 7 татарстанских организаций

БИЗНЕС Online06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
251
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
107
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
918
Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
633
Политика

Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости 06:34
268
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
79
Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
87
Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", - сказал Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
597
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
32
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
860
Политика

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
RT на русском 06:18
5
Политика

Twitch заблокировал аккаунт Трампа из-за оскорбительного поведения

Стриминговый сервис Twitch в понедельник объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции.
ТАСС вчера в 21:58
5
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
254
Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.
Инфорос 05:31
Политика

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
20
Политика

В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования

Говоря об идее голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосования, пресс-секретарь президента заметил, что ЦИК виднее, насколько это удобно и эффективно.
Российская газета 05:55
8
Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

РБК 05:57
Политика

Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
1
Игры

В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры

29 июня сервису исполнилось ровно 10 лет. Sony представила список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus в июле.
Srnsk вчера в 23:24
11
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
16
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
32
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым

News102.ru 06:36
Экономика

На Урале объем просроченных платежей поставщикам вырос в четыре раза

Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области резко снизился уровень расчетов предпринимателей с поставщиками, свидетельствуют оперативные данные системы «СПАРК-Интерфакс».
РБК Екатеринбург 05:34
4
Космос

В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне

Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
Evo-rus.com 05:04
8
Здоровье

Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
1
Армия и оружие

Армия России с начала года получила 776 новейших образцов вооружения

Российская армия с начала текущего года получила 776 новейших образцов вооружения.
Политическая Экспертиза 06:26
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
380
Общество

За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области

По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:31
1,2K
Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
94
Как работают Яндекс.Новости?
Главное