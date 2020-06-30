Экономика
РИА НовостиРосгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
Политика
Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости 06:34
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", - сказал Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
RT на русском 06:18
Политика
Twitch заблокировал аккаунт Трампа из-за оскорбительного поведения
Стриминговый сервис Twitch в понедельник объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции.
ТАСС вчера в 21:58
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Армия и оружие
Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.
Инфорос 05:31
Политика
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Политика
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
Говоря об идее голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосования, пресс-секретарь президента заметил, что ЦИК виднее, насколько это удобно и эффективно.
Российская газета 05:55
Политика
Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
Игры
В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры
29 июня сервису исполнилось ровно 10 лет. Sony представила список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus в июле.
Srnsk вчера в 23:24
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым
News102.ru 06:36
Экономика
На Урале объем просроченных платежей поставщикам вырос в четыре раза
Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области резко снизился уровень расчетов предпринимателей с поставщиками, свидетельствуют оперативные данные системы «СПАРК-Интерфакс».
РБК Екатеринбург 05:34
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне
Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
Evo-rus.com 05:04
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
Армия и оружие
Армия России с начала года получила 776 новейших образцов вооружения
Российская армия с начала текущего года получила 776 новейших образцов вооружения.
Политическая Экспертиза 06:26
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
За сутки выявлено 110 случаев коронавируса в Саратовской области
По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, вторника, 30 июня в регионе за сутки еще у 110 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:31
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13