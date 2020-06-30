Экономика
РИА НовостиРосгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Общество
В Прикамье продлили безопасный режим до 14 июля
Пермь, 30 июня 2020, 16:40 — REGNUM В Пермском крае режим безопасного поведения продлён до 14 июля. Такое решение принял краевой оперштаб.
REGNUM 09:40
Футбол
Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ
В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России.
РБК 10:10
Экономика
Dow Jones и S&P 500 растут, Dow Jones снижается
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.
Финмаркет 10:37
Происшествия
В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн
Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обозреватель Врн 08:34
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Общество
Вильфанд призвал россиян защищаться от ультрафиолетового излучения
Советы, как защититься от ультрафиолетового изучения, дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
iReactor 08:53
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
Волочкова после скандала в Дивееве обвинила губернатора в воровстве
Балерина Анастасия Волочкова после скандала с посещением монастыря в Дивееве во время карантина обвинила главу Нижегородской области Глеба Никитина в коррупции.
РИА Новости 09:51
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Россия, Бразилия и США — три страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания — не вошли в список стран, гражданам которых разрешили въезд в ЕС.
РБК 10:11
Политика
Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков
Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”.
Э Вести 05:55
Общество
Женевский автосалон 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного Женевского автосалона приняли решение не проводить выставку в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Тарантас Ньюс 03:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму
Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
Дни24 02:54
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
Все детские сады Московской области откроют с 6 июля
Детские сады Подмосковья возобновят свою работу с понедельника, 6 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 04:52
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
Саратовским кафе и ресторанам могут разрешить частично открыться
Представители саратовского ресторанного бизнеса обратились к председателю Государственной думы России Вячеслава Володину.
КП - Саратов 08:23
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Нур-Султан, 30 июня 2020, 15:01 — REGNUM Стоимость электроэнергии в Казахстане вырастет в среднем на 16%.
REGNUM 08:01
Общество
На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку
Фотоловушка в свою очередь была установлена на тигриной тропе.
Evo-rus.com 04:53
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Общество
Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку
Новые правила парковки, утвержденные главой правительства в феврале и вступающие в силу 1 июля, лишат права на предоставление бесплатных парковочных мест 3,4 миллиона россиян с III группой инвалидности.
Lenta.ru 10:17
Политика
Подписи для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали 6 претендентов
Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами.
ТАСС 10:33
Общество
В Екатеринбурге завершил работу госпиталь для больных коронавирусом, которого нет? Как бюджетные миллионы ушли структурам, близким к УГМК
В начале мая в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» было решено развернуть резервный госпиталь для больных коронавирусом.
УралПолит.Ru 10:08