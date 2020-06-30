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Общество В Прикамье продлили безопасный режим до 14 июля Пермь, 30 июня 2020, 16:40 — REGNUM В Пермском крае режим безопасного поведения продлён до 14 июля. Такое решение принял краевой оперштаб. 54

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Происшествия В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.

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