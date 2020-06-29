Экономика

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Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Росгосцирк признан системообразующим предприятием России

ИА Красная Веснавчера в 11:26

Росгосцирк попал в список системообразующих предприятий

ФедералПрессвчера в 11:32

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

ТАССвчера в 10:35

Ростуризм: включение в список системообразующих предприятий поддержит гостиничные сети

Интерфакс09:08

Росгосцирк признали системообразующим предприятием

Журналистская правдавчера в 07:38

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики расширила перечень системообразующих предприятий

Экономика и жизньвчера в 07:29

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 07:12
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Голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации.
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«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол

CT news вчера в 04:31
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Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке

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РИА Новости 07:07
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В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
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