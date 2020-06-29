Экономика
РИА НовостиРосгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
Энергетика
Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти
Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
Космос
НАСА нуждается в проекте туалета для полетов на Луну
LentaChel.ru 28 июня в 01:52
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Экспресс газета 04:44
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну.
Известия вчера в 17:02
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Космос
Ученые заявили об исчезновении крупной звезды
Неустойчивая массивная звезда загадочным образом пропала из карликовой галактики Кинмана, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Росбалт 06:27
Политика
Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закрыли сады, парки и скверы
В Северной столице вновь закрыты сады и скверы. На этот раз причиной стали неблагоприятные погодные условия: на город надвигается шторм.
Петербургский дневник 08:18
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева
С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Политика
Путин подчеркнул важность каждого голоса на голосовании по поправкам
Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 13:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назвал «самым важным» голос каждого, кто примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 06:53
Кино
У второго сезона «Пацанов» появились трейлер и дата премьеры
Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года.
Российская газета 27 июня в 07:30
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
Армия и оружие
Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте
Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv 03:18
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Live24 вчера в 02:37
Происшествия
Фотокорреспонденту «Медиазоны» полицейские сломали руку на УИК №2191
Фотокорреспонденту издания "Медиазона" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191 полицейские сломали руку, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК №16 Владимир Молодоженя.
ЗакC.Ру 08:32
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»
Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков
Мишустин заявил о готовности отправить в Казахстан медикаменты и тест-системы с расходными материалами, а также специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий, говорится в сообщении.
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, заявил, что июль на всей территории России ожидается теплым.
Общественная служба новостей 07:00
Общество
В Москве на время отменили штрафы за неоплаченную парковку
В Москве с водителей временно прекратят взимать штрафы за неоплату парковки, сообщил в своем аккаунте в Twitter «Московский паркинг» (ГКУ «АМПП»).
РБК 07:27
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53