Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРосгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
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Автодилеры «Рольф» и «Авилон» включены в список системообразующих предприятий

Интерфакс03:22

Росгосцирк признали системообразующим предприятием

Журналистская правдавчера в 07:38

Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли

ТАССвчера в 10:35

Росгосцирк признан системообразующим предприятием России

ИА Красная Веснавчера в 11:26

Росгосцирк попал в список системообразующих предприятий

ФедералПрессвчера в 11:32

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики расширила перечень системообразующих предприятий

Экономика и жизньвчера в 07:29

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 07:12
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Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
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Энергетика

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
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Космос

НАСА нуждается в проекте туалета для полетов на Луну

LentaChel.ru 28 июня в 01:52
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну.
Известия вчера в 17:02
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Космос

Ученые заявили об исчезновении крупной звезды

Неустойчивая массивная звезда загадочным образом пропала из карликовой галактики Кинмана, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Росбалт 06:27
Политика

Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию

По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
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Общество

В Петербурге из-за надвигающегося шторма закрыли сады, парки и скверы

В Северной столице вновь закрыты сады и скверы. На этот раз причиной стали неблагоприятные погодные условия: на город надвигается шторм.
Петербургский дневник 08:18
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Политика

Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева

С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Политика

Путин подчеркнул важность каждого голоса на голосовании по поправкам

Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 13:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назвал «самым важным» голос каждого, кто примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 06:53
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Кино

У второго сезона «Пацанов» появились трейлер и дата премьеры

Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года.
Российская газета 27 июня в 07:30
14
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
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Армия и оружие

Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте

Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv 03:18
Происшествия

Бухгалтера Масляеву признали виновной по делу «Седьмой студии»

Известия 08:09
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Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Live24 вчера в 02:37
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Происшествия

Фотокорреспонденту «Медиазоны» полицейские сломали руку на УИК №2191

Фотокорреспонденту издания "Медиазона" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191 полицейские сломали руку, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК №16 Владимир Молодоженя.
ЗакC.Ру 08:32
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Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,4K
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Политика

Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»

Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Политика

В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков

Мишустин заявил о готовности отправить в Казахстан медикаменты и тест-системы с расходными материалами, а также специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий, говорится в сообщении.
РБК 08:18
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Кино

В Геленджике начались съемки сериала с участием кубанских актеров

Кубань 24 07:02
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком

Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
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Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, заявил, что июль на всей территории России ожидается теплым.
Общественная служба новостей 07:00
2
Общество

В Москве на время отменили штрафы за неоплаченную парковку

В Москве с водителей временно прекратят взимать штрафы за неоплату парковки, сообщил в своем аккаунте в Twitter «Московский паркинг» (ГКУ «АМПП»).
РБК 07:27
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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