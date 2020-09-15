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ТАСС
ТАСС

«Росгосстрах» потребовал в суде США от экс-владельца более $200 млн

"Росгосстрах" подал в окружной суд Лос-Анджелеса иск на $205 млн к бывшему владельцу компании Данилу Хачатурову. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба страховщика.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.
РБК22:59
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Forbes

«Росгосстрах» подал иск на $205 млн к своему бывшему владельцу

Forbes04:05
ТАСС

«Росгосстрах» потребовал в суде США от экс-владельца более $200 млн

ТАСС03:35
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

РБК22:59
Компания

«Росгосстрах» потребовал от своего экс-владельца более $200 млн

Компания01:26
Коммерсантъ

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе

Коммерсантъ00:51
Daily Storm

«Росгосстрах» решил отсудить в США у экс-владельца 205 миллионов долларов

Daily Storm00:19
URA.Ru

«Росгосстрах» потребовал от бывшего владельца 205 млн долларов

URA.Ru02:01

В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

В опубликованном в социальных сетях видеоролике Хамитов призывал людей избивать камнями и палками дезинфекторов, а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые, по мнению спортсмена, распыляют коронавирус.
РИА Новости02:59
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Условием для получения соцвыплат медиками может стать вакцинация

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступил с предложением о том, чтобы рассмотреть возможность введения материальных санкций для медицинских работников, которые отказываются от прохождения вакцинации.
RuNews24.ruвчера в 08:23
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Уникальная для России операция по пересадке почки проведена в Волжском

Во вторник, 15 сентября, стало известно о проведенной уникальной одновременной операции по повторной трансплантации органов и удалению новообразования в печени в филиале НМИЦ трансплантологии имени академика В.И. Шумакова в Волжском.
Блокнот Волжский03:58
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