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ТАСС
ТАСС

«Росгосстрах» потребовал в суде США от экс-владельца более $200 млн

"Росгосстрах" подал в окружной суд Лос-Анджелеса иск на $205 млн к бывшему владельцу компании Данилу Хачатурову. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба страховщика.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.
РБК22:59
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Forbes

«Росгосстрах» подал иск на $205 млн к своему бывшему владельцу

Forbes04:05
ТАСС

«Росгосстрах» потребовал в суде США от экс-владельца более $200 млн

ТАСС03:35
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

РБК22:59
Компания

«Росгосстрах» потребовал от своего экс-владельца более $200 млн

Компания01:26
Коммерсантъ

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе

Коммерсантъ00:51
Daily Storm

«Росгосстрах» решил отсудить в США у экс-владельца 205 миллионов долларов

Daily Storm00:19
URA.Ru

«Росгосстрах» потребовал от бывшего владельца 205 млн долларов

URA.Ru02:01

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБКвчера в 08:16
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Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9%

Согласно обновленным прогнозам МЭР, по итогам 2020 года снижение в экономике РФ составит до 3,9%, а в 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 3,3%. «Возвращение на докризисный уровень в квартальном измерении предполагается в третьем квартале 2021 года, выход на траекторию устойчивого роста — к концу 2021 года», — пояснил источник в Минэкономразвития.
Urbc.Ruвчера в 07:01
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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