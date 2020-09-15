«Росгосстрах» потребовал в суде США от экс-владельца более $200 млн
"Росгосстрах" подал в окружной суд Лос-Анджелеса иск на $205 млн к бывшему владельцу компании Данилу Хачатурову. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба страховщика.В источнике
С чего всё началось
«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн
Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.
РБК22:59
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