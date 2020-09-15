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ТАСС
ТАСС

«Росгосстрах» потребовал в суде США от экс-владельца более $200 млн

"Росгосстрах" подал в окружной суд Лос-Анджелеса иск на $205 млн к бывшему владельцу компании Данилу Хачатурову. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба страховщика.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.
РБК22:59
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News.ru

«Росгосстрах» рассчитывает через суд взыскать с экс-владельца $200 млн

News.ru05:21
Forbes

«Росгосстрах» подал иск на $205 млн к своему бывшему владельцу

Forbes04:05
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

РБК22:59
URA.Ru

«Росгосстрах» потребовал от бывшего владельца 205 млн долларов

URA.Ru02:01
Коммерсантъ

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе

Коммерсантъ00:51
Daily Storm

«Росгосстрах» решил отсудить в США у экс-владельца 205 миллионов долларов

Daily Storm00:19
ТАСС

«Росгосстрах» потребовал в суде США от экс-владельца более $200 млн

ТАСС03:35

На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38
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Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
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