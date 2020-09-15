Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе

В сентябре страховая компания «Росгосстрах» подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к экс-владельцу Данилу Хачатурову, сообщает РБК со ссылкой на исковое заявление. Речь в иске идет о потере «Росгосстрахом» $205 млн в период с 2012 по 2017 год из-за договоров перестрахования.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.
РБК22:59
Подробнее о событии
Право.ру

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн

Право.ру02:53
URA.Ru

«Росгосстрах» потребовал от бывшего владельца 205 млн долларов

URA.Ru02:01
Daily Storm

«Росгосстрах» решил отсудить в США у экс-владельца 205 миллионов долларов

Daily Storm00:19
Компания

«Росгосстрах» потребовал от своего экс-владельца более $200 млн

Компания01:26
Коммерсантъ

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе

Коммерсантъ00:51
Собеседник

«Росгосстрах» подал в США иск более чем на $200 млн против своего экс-владельца

Собеседник01:59
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

РБК22:59

Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.
Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
РИА Новостивчера в 15:28
8

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
3K

В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
18