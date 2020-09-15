«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе
В сентябре страховая компания «Росгосстрах» подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к экс-владельцу Данилу Хачатурову, сообщает РБК со ссылкой на исковое заявление. Речь в иске идет о потере «Росгосстрахом» $205 млн в период с 2012 по 2017 год из-за договоров перестрахования.В источнике
С чего всё началось
«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн
Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.
РБК22:59
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