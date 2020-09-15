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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе

В сентябре страховая компания «Росгосстрах» подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к экс-владельцу Данилу Хачатурову, сообщает РБК со ссылкой на исковое заявление. Речь в иске идет о потере «Росгосстрахом» $205 млн в период с 2012 по 2017 год из-за договоров перестрахования.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.
РБК22:59
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Право.ру

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн

Право.ру02:53
URA.Ru

«Росгосстрах» потребовал от бывшего владельца 205 млн долларов

URA.Ru02:01
Коммерсантъ

«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе

Коммерсантъ00:51
Компания

«Росгосстрах» потребовал от своего экс-владельца более $200 млн

Компания01:26
Собеседник

«Росгосстрах» подал в США иск более чем на $200 млн против своего экс-владельца

Собеседник01:59
Daily Storm

«Росгосстрах» решил отсудить в США у экс-владельца 205 миллионов долларов

Daily Storm00:19
РБК

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

РБК22:59

Анна Чиповская появилась на «Кинотавре» в бриллиантах за 10 миллионов

На красной дорожке ежегодного российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи, звезда картин «Чистое искусство» и «Хождение по мукам» появилась в украшениях за 10 миллионов рублей.
Анна Чиповская появилась на «Кинотавре» в бриллиантах за 10 миллионов
Kadara.ru01:26
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Поединок седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между волгоградским "Ротором" и футбольным клубом "Краснодар" отменён Дело всё в том, что в коллективе белорусского специалиста Александра Хацкевича несколько спортсменов заразились коронавирусной инфекцией.
Честный рейтинг букмекеров13 сентября в 12:45
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На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38

В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
Вестник02:05
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Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

Новоузенский районный суд области 8 июня приговорил местную жительницу Аслиму Салимову к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу, повлекшем по неосторожности его смерть.
РИА Новостивчера в 15:28
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Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Глава российского Минздрава Михаил Муршако заявил, что в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины от коронавируса привиты более 300 человек У 14% из них возникают жалобы на слабость и боли в мышцах.
Известия03:02