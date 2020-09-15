The Moscow Post 5

В сентябре страховая компания «Росгосстрах» подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к экс-владельцу Данилу Хачатурову, сообщает РБК со ссылкой на исковое заявление. Речь в иске идет о потере «Росгосстрахом» $205 млн в период с 2012 по 2017 год из-за договоров перестрахования.