Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРосгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России.
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с чего всё началось

Ефрейтор Росгвардии насадил на бутылку сержанта

Разбираться в обстоятельствах инцидента отправлен целый генерал. По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире.
Коммерсантъвчера в 11:37

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Ефрейтора Росгвардии заподозрили в надругательстве над сослуживцем

Известия08:53

«Коммерсант»: контрактника Росгвардии заподозрили в изнасиловании сослуживца бутылкой из-под водки

Дождь06:11

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сержанта бутылкой

Московский Комсомолец04:54

Ефрейтора Росгвардии подозревают в надругательстве над сослуживцем

РЕН ТВ05:27

«Коммерсант»: в Волгоградской области нацгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой из‑под водки

Медиазона03:05

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

Lenta.ruвчера в 23:04

Ефрейтор Росгвардии насадил на бутылку сержанта

Коммерсантъвчера в 11:37
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Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

Новые автомобили 02:04
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 10 июня в 04:50
74
Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Пресс-служба компании Jaguar Land Rover объявила о начале прием заказов в России на новые внедорожники Land Rover Defender в комплектациях SE и HSE.
Деловое.ТВ вчера в 09:48
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
67
Авто

Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
18
Авто

GAC представит в России новый минивэн GN8

Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня вчера в 09:55
4
Авто

АвтоВАЗ отложил переход на 4-дневную рабочую неделю

Автоновости дня 10 июня в 08:16
43
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
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Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
6
Авто

Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре

Автоновости дня 03:14
1
Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 10 июня в 09:01
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Политика

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Авто

Porsche представила новый Cayenne GTS

Компания Porsche представила новые Cayenne и Cayenne Coupe в спортивной версии GTS.
Автоновости дня 09:40
Авто

Производство электрокаров оказалось убыточным

Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe 10 июня в 04:37
4
Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия вчера в 12:00
2,4K
Здоровье

Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
3
Авто

Первый кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
Faktom вчера в 02:03
2
Единоборства

Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC на «Бойцовском острове» в июле

Sport24.ru вчера в 13:27
Экономика

Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.
РЕН ТВ вчера в 04:46
13
Авто

Определены лучшие дома на колесах в России

Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
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Армия и оружие

В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень

Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции.
Военное обозрение 10 июня в 19:01
1
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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Авто

Продемонстрировали обновленные Alpina B5 и D5 S

Седан B5 ускоряется до 62 миль в час (100 км/ч) за 3,4 секунды, а универсал достигает эту скорость за 3,6 секунды.
CarsWeek.ru 10 июня в 13:41
Авто

«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал

В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня 10 июня в 06:09
79
Наука

Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии

Популярная механика вчера в 04:22
3
Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
17
Авто

Новый Nissan Qashqai замечен на тестах

В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили вчера в 02:34
3
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,7K
Авто

Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в РФ

Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня вчера в 06:43
16
Главное