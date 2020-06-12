По версии следствия, ефрейтор контрактной службы, выпив водки с сержантом, повредил ему анальное отверстие бутылкой из-под спиртного. Разбираться в обстоятельствах инцидента отправлен целый генерал.

с чего всё началось

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России.

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