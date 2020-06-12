Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРосгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России.
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с чего всё началось

Ефрейтор Росгвардии насадил на бутылку сержанта

По версии следствия, ефрейтор контрактной службы, выпив водки с сержантом, повредил ему анальное отверстие бутылкой из-под спиртного. Разбираться в обстоятельствах инцидента отправлен целый генерал.
Коммерсантъвчера в 11:37

Подробнее о событии

Ефрейтор Росгвардии запихнул в анус сержанта бутылку водки

News.ru07:55

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

Lenta.ruвчера в 23:04

Ефрейтора Росгвардии подозревают в надругательстве над сослуживцем

РЕН ТВ05:27

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сержанта бутылкой

Московский Комсомолец04:54

«Коммерсант»: в Волгоградской области нацгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой из‑под водки

Медиазона03:05

«Коммерсант»: контрактника Росгвардии заподозрили в изнасиловании сослуживца бутылкой из-под водки

Дождь06:11

Ефрейтор Росгвардии насадил на бутылку сержанта

Коммерсантъвчера в 11:37
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Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Наука

Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
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Шоу-бизнес

Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

iReactor вчера в 08:07
7
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 09:05
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Игры

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUM вчера в 17:50
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Происшествия

В мечети в Кабуле произошел взрыв

BFM.ru 05:16
Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
1,6K
Космос

Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 09 июня в 15:21
6
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,7K
Политика

В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
ТАСС 06:27
Политика

Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
1,6K
Происшествия

Ребенок погиб в ДТП с автобусом в Амурской области

Газета.Ru 07:48
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество

Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1,5K
Технологии

Стала доступна бета-версия Android 11

Evo-rus.com вчера в 12:28
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Происшествия

Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
5
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 06:09
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома

Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 12:22
2,3K
Общество

Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне

Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
Вестник Кавказа 07:33
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