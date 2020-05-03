с чего всё началось

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

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