Общество
РИА НовостиРосгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
На майских праздниках Росгвардия контролирует соблюдение самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.РБК06:29
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Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
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Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов в интервью РБК рассказал о сложностях диагностики коронавируса.
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил в интервью «Парламентской газете», что клинические проявления коронавируса чрезвычайно разнообразны.
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Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 01 мая в 04:10
Общество
Полиция усилила контроль самоизоляции в Челябинске
Из-за низкого индекса самоизоляции в Челябинске полиция усилила работу, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Алексей Текслер.
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В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона
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RT на русском 11:43
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
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Вести.Ru 01 мая в 19:45
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
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Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
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