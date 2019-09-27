Полигон Росгвардии признали опасным для окружающих Как стало известно "Ъ", бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью.

с чего всё началось

Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

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