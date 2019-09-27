Происшествия
Lenta.ruРосгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Полигон Росгвардии признали опасным для окружающих Как стало известно "Ъ", бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью.Коммерсантъвчера в 18:33
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Происшествия
Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
REGNUM вчера в 15:26
Экономика
Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам
Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.
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Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня 25 сентября в 05:56
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Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
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Со вчерашнего дня стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything. Кроме того, магазин запустил распродажу других игр серии Metro.
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Энергетика
Казахстан и Белоруссия намерены договориться о поставках нефти
Соглашение планируют заключить до конца текущего года Казахстан рассчитывает подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Аргументы и Факты 02:03
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Политика
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия вчера в 05:34
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
Ведомости 02:22
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ вчера в 04:04
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Кино
Фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде выдвинули на «Оскар»
Lenta.ru 24 сентября в 12:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Экономика
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Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
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В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
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Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Lenta.ru вчера в 05:40
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Газета.Ru вчера в 04:27
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru вчера в 14:59
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Авто
Volvo анонсировала первый электрический кроссовер Volvo XC40
Традиция будет продолжена в новом электрическом кроссовере Volvo XC40, мировая премьера которого состоится 16 октября.
Автоновости дня 25 сентября в 07:05
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Экономика
Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость
Налоговые платежи существенно вырастут, опасается налоговый менеджер крупной иностранной компании, но главное – не ясно, как рассчитывать кадастровую стоимость некоторых объектов, например производственных помещений.
Ведомости вчера в 17:38