Происшествия
Lenta.ruРосгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Полигон Росгвардии признали опасным для окружающих Как стало известно "Ъ", бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью.Коммерсантъвчера в 18:33
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Происшествия
Генпрокуратура заметила резкий рост коррупции в 2019 году
Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост коррупционных преступлений на 3,6% и рост зарегистрированных преступлений в IT-сфере, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:03
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Общество
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".
Газета.Ru 05:43
Происшествия
Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло
Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика
Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.
Аргументы недели 06:55
Происшествия
В Воронеже в колодце погиб рабочий
Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, первый рабочий спустился в колодец, чтобы смазать задвижки, и не поднялся на поверхность.
Обозреватель Врн 06:33
Технологии
Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»
Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.
Ридус 06:42
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Газета.Ru вчера в 21:51
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Коммерсантъ 02:36
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
Футбол
Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru 24 сентября в 16:59
Происшествия
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
Народные новости вчера в 09:46
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Авто
Кроссовер Toyota C-HR переживет в России секретный рестайлинг
Информацию о ноябрьской поставке рестайлинговых C-HR в российском офисе Toyota уже подтвердили: "Модель вскоре переживет рестайлинг и придет на рынок до конца года", — рассказали в Toyota.
Автоновости дня вчера в 07:20
Политика
На Украине выступили за введение двойного гражданства, но не с Россией
Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что двойное гражданство отвечает интересам украинцев, за исключением двойного гражданства с РФ.
Инфорос 05:51
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Политика
В Конгрессе признали отставание США от остального мира
Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что США отстают от остального мира по многим вопросам.
Lenta.ru 05:45
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования
Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.
ФАН вчера в 06:55
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев
За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности.
Известия 05:19
Авто
Subaru может стать дочерней компанией Toyota
В рамках нового альянса Toyota повысит процент голосующих акций с 16,83 до 20; тем временем, Subaru должна будет приобрести акций Toyota на аналогичную сумму, однако не превышающую 80 млрд иен (741,6 млн рублей).
CarsWeek.ru 06:13
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»
Инфо24 24 сентября в 12:58
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02