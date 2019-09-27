Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРосгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Полигон Росгвардии признали опасным для окружающих

Полигон Росгвардии признали опасным для окружающих Как стало известно "Ъ", бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью.
Коммерсантъвчера в 18:33

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«Пули попадали в дома»: в Уфе спецназовцам запретили стрелять из дальнобойного оружия

ProUfu.ru05:47

«Пули попадали в дома»: в Уфе спецназу запретили стрелять на полигоне

МедиаКорСеть03:32

Полигон Росгвардии признали опасным для окружающих

Коммерсантъвчера в 18:33

В Уфе спецназу Росгвардии запретили использовать на полигоне автоматы и пулеметы

UfacityNews.ru03:07

Спецназовцам из Уфы запретили проводить учебные стрельбы с дальнобойным оружием

КП - Уфа02:53

Суд ограничил стрельбы на полигоне Росгвардии из-за пуль в домах жителей

РБК01:30

В Уфе суд запретил Росгвардии стрелять из оружия с дальностью полета пули более 1,5 км

Башинформ03:08
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Происшествия

Генпрокуратура заметила резкий рост коррупции в 2019 году

Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост коррупционных преступлений на 3,6% и рост зарегистрированных преступлений в IT-сфере, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:03
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Общество

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".
Газета.Ru 05:43
Происшествия

Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло

Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика

Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.
Аргументы недели 06:55
Происшествия

В Воронеже в колодце погиб рабочий

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, первый рабочий спустился в колодец, чтобы смазать задвижки, и не поднялся на поверхность.
Обозреватель Врн 06:33
Технологии

Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»

Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.
Ридус 06:42
Футбол

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Газета.Ru вчера в 21:51
Путешествия

Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы

Коммерсантъ 02:36
Политика

Малахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС вчера в 01:45
Политика

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

Известия 04:30
Футбол

Головин забил два гола за «Монако»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru 24 сентября в 16:59
Происшествия

Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон

Народные новости вчера в 09:46
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

Газета.Ru вчера в 04:02
Авто

Кроссовер Toyota C-HR переживет в России секретный рестайлинг

Информацию о ноябрьской поставке рестайлинговых C-HR в российском офисе Toyota уже подтвердили: "Модель вскоре переживет рестайлинг и придет на рынок до конца года", — рассказали в Toyota.
Автоновости дня вчера в 07:20
Политика

На Украине выступили за введение двойного гражданства, но не с Россией

Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что двойное гражданство отвечает интересам украинцев, за исключением двойного гражданства с РФ.
Инфорос 05:51
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

REGNUM вчера в 21:14
Политика

В Конгрессе признали отставание США от остального мира

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что США отстают от остального мира по многим вопросам.
Lenta.ru 05:45
Политика

Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика

Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования

Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.
ФАН вчера в 06:55
Политика

Белоруссия выступила за мир без ракет

МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Авто

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев

За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности.
Известия 05:19
Авто

Subaru может стать дочерней компанией Toyota

В рамках нового альянса Toyota повысит процент голосующих акций с 16,83 до 20; тем временем, Subaru должна будет приобрести акций Toyota на аналогичную сумму, однако не превышающую 80 млрд иен (741,6 млн рублей).
CarsWeek.ru 06:13
Кино

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»

Инфо24 24 сентября в 12:58
Происшествия

Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете

Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
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