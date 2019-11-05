Общество
РИА НовостиРосгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
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Если мы технические средства установим на все объекты — это будет сумма, разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти.
— Олег Борукаев, российский военачальникКоммерсантъ 12:29
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Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
Российская газета вчера в 03:09
Космос
На МКС отправят 12 бутылок французского вина
66.ru вчера в 07:40
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Футбол
Федерация футбола Италии хочет увеличить число замен в Серии А до пяти
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация подала заявку в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой об увеличении количества замен в матчах чемпионата страны с трёх до пяти.
Чемпионат 13:02
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
"Зенит" на своем поле уступил немецкой команде "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 14:59
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Дрыманов заявил, что передавал заму коньяк вместо денежной доли
Бывший начальник московского главка Следственного комитета России Александр Дрыманов заявил, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
Газета.Ru 07:06
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Музыка
Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье»
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".
Газета.Ru 05:02
Наука
Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех
В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.
Naked Science 11:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как 2-летний сын поздравил ее с днем рождения
Ксения Собчак показала, как 2-летний сын поздравил ее с днем рождения Напомним, что за прошедший год в жизни Ксении Собчак произошли кардинальные перемены.
Вокруг ТВ 10:59
Футбол
Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ 12:04
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Авто
Японцы собираются сделать то, что не удалось петербургскому проекту «ё-мобиль»
Японская Infinity собирается выпускать автомобили, которые будут ездить на электричестве, но заправляться бензином.
Фонтанка.Ру 15:06
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь 14:41
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество
В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом
В России летом 2020 года может появиться налоговый вычет за расходы на услуги фитнеса.
РБК вчера в 20:21
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Экономика
Тверская область увеличила ввод жилья на 75%
По данным ЦИАН, с января по сентябрь 2019 года в Тверской области было введено 425 тысяч квадратных метров жилья, что на 75% больше прошлогодних показателей.
Афанасий-бизнес 09:19
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
"Зенит" на своем поле уступил немецкой команде "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 14:59
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Происшествия
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58