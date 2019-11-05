Общество
РИА НовостиРосгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
Читать в источнике
Оценить33
В настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА… колеблется от 150 до 200 миллионов рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает.
— Олег Борукаев, российский военачальникТелеканал 360° 16:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Политика
Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс 12:15
Политика
Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности обмена осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова.
РИА Новости 05:44
Политика
Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.
Телеканал 360° вчера в 23:18
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Шоу-бизнес
Екатерина Вуличенко призналась, что не уводила нынешнего мужа из семьи
Актриса признается, что никогда бы не стала разрушать чью-либо семью подобным образом.
OAnews 13:40
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Интернет
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Политика
США призвали признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Политика
Сербия передумала покупать российские С-400
Lenta.ru 20:32
Авто
BMW объявила об отзыве 36 автомобилей BMW X3 и X4 в России
Автоновости дня 04:48
Авто
В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Политика
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Российская газета 13:38
Футбол
«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 17:02
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Телепрограмма 19:55
Политика
Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
Известия 20:28
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Общество
«Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 января 2020 года начнет взимать топливный сбор, включаемый в стоимость билетов, на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, а также Магаданом в классах комфорт и бизнес, следует из информации на сайте авиаперевозчика.
РБК 09:48
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Футбол
«Сочи» объявил о трансфере Варданяна
Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года.
Sports.ru 15:26
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с одногодичной смертностью
Показатели смертности у больных раком желудка, прямой кишки, кроветворных и лимфатических тканей находятся на высоком уровне.
ToDay News Ufa 10:33
Политика
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
Известия 14:37
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Наука
В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов
Planet Today 05:28