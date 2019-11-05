Общество
Российская газетаВ Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой
В Федеральной службе войск национальной гвардии считают накладным для бюджета внедрение дорогостоящих технических устройств для противодействия полетам беспилотников. Гораздо дешевле, по словам замдиректора Росгвардии Олега Борукаева, сбивать дроны-нарушители.
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В настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА… колеблется от 150 до 200 миллионов рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает.
— Олег Борукаев, российский военачальникТелеканал 360° 16:35
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