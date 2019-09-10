Политика
REGNUMРосгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах
Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Предложение содержится в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.Коммерсантъ11:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Происшествия
Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина
Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
Lenta.ru 16:35
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Футбол
«Челси» готов выложить 40 миллионов евро за защитника «Ниццы»
Аталь перебрался в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила три миллиона евро.
ProstoProSport 17:18
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
«ПСЖ» настроен продать Неймара в зимнее трансферное окно
Спортивный директор "ПСЖ" хотел бы продать 27-летнего нападающего Неймара в зимний трансферный период, поскольку устал от слухов и давления на клуб из-за него, сообщает Sport.ec.
Спорт-Экспресс 07:39
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.
ТАСС 14:11
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика
Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе.
Газета.Ru 16:24
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Политика
Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина
Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.
Ведомости 10:09
Религия
Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Наука
Премия Ласкера присуждена ученым за создание передового метода лечения рака
Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы.
REGNUM 05:27
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Газета.Ru 15:22
Наука
Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье
Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Происшествия
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2012 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Происшествия
Появилось видео драки девушек с парнем на Рубинштейна
Появилось видео с камер уличного наблюдения, где запечатлено всё произошедшее в ночь с 6 на 7 сентября на улице Рубинштейна у дома № 28.
78.ru 12:07
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Общество
ЕСПЧ разрешил россиянину показывать свои порнофильмы
Заявление на получение лицензии россиянин, обладающий авторскими правами на более чем 1,5 тысячи порнофильмов, направил в 2003 году.
Ruposters.ru 11:47
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38