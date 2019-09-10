Политика

REGNUMREGNUMРосгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах

Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось
Предложение содержится
 в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.
Коммерсантъ11:32

Подробнее о событии

В Росгвардии прокомментировали рекомендации по проекту памятки для журналистов

ТАСС12:37

Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах

Интерфакс09:56

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать сведения о бойцах

РБК12:26

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов

Дождь10:39

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать имена бойцов, работающих на акциях протеста

Эхо Москвы17:03

Росгвардия предложила запретить журналистам разглашать сведения о бойцах

Коммерсантъ11:32

В Росгвардии предложили запретить раскрывать сведения о бойцах ведомства

РИА Новости15:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Происшествия

Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина

Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
Lenta.ru 16:35
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Футбол

«Челси» готов выложить 40 миллионов евро за защитника «Ниццы»

Аталь перебрался в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила три миллиона евро.
ProstoProSport 17:18
Общество

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 16:17
Происшествия

В Армении продолжаются повторные толчки после землетрясения

REGNUM 15:47
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол

«ПСЖ» настроен продать Неймара в зимнее трансферное окно

Спортивный директор "ПСЖ" хотел бы продать 27-летнего нападающего Неймара в зимний трансферный период, поскольку устал от слухов и давления на клуб из-за него, сообщает Sport.ec.
Спорт-Экспресс 07:39
Гаджеты

Apple представила Apple Watch Series 5

Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.
ТАСС 14:11
Гаджеты

Компания Apple представила новые iPhone

Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика

Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе.
Газета.Ru 16:24
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»

Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Политика

Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина

Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.
Ведомости 10:09
Религия

Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II

Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Кино

Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»

Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика

В Абхазии милиция взяла под охрану ЦИК из-за митинга оппозиции

РИА Новости 11:51
Наука

Премия Ласкера присуждена ученым за создание передового метода лечения рака

Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы.
REGNUM 05:27
Авто

Новый Land Rover Defender представлен официально

На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Шоу-бизнес

Бузова устроила скандал во время съемок телешоу

Lenta.ru 12:16
Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Газета.Ru 15:22
Технологии

Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

Ведомости 10:26
Наука

Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье

Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Происшествия

Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2012 на 426 млрд

Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Футбол

Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Происшествия

Появилось видео драки девушек с парнем на Рубинштейна

Появилось видео с камер уличного наблюдения, где запечатлено всё произошедшее в ночь с 6 на 7 сентября на улице Рубинштейна у дома № 28.
78.ru 12:07
Политика

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Общество

ЕСПЧ разрешил россиянину показывать свои порнофильмы

Заявление на получение лицензии россиянин, обладающий авторскими правами на более чем 1,5 тысячи порнофильмов, направил в 2003 году.
Ruposters.ru 11:47
Кино

Paramount переснимет боевик «Без лица»

Экономика сегодня 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное