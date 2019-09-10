с чего всё началось

Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.

Происшествия Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Футбол «Челси» готов выложить 40 миллионов евро за защитника «Ниццы» Аталь перебрался в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила три миллиона евро.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Футбол «ПСЖ» настроен продать Неймара в зимнее трансферное окно Спортивный директор "ПСЖ" хотел бы продать 27-летнего нападающего Неймара в зимний трансферный период, поскольку устал от слухов и давления на клуб из-за него, сообщает Sport.ec.

Гаджеты Apple представила Apple Watch Series 5 Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе.

Политика Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России» Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.

Политика Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.

Религия Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.

Кино Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино» Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Наука Премия Ласкера присуждена ученым за создание передового метода лечения рака Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы.

Авто Новый Land Rover Defender представлен официально На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.

Наука Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Футбол Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Появилось видео драки девушек с парнем на Рубинштейна Появилось видео с камер уличного наблюдения, где запечатлено всё произошедшее в ночь с 6 на 7 сентября на улице Рубинштейна у дома № 28.

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.