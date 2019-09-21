Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

с чего всё началось

По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку. Ранее в Telegram-канале «Омбудсмен полиции» сообщили, что покончивший с собой сотрудник Росгвардии в Вологодской области занимал пост руководителя отдела вневедомственной охраны.

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

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