Происшествия

РБКРБКРосгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку. Ранее в Telegram-канале «Омбудсмен полиции» сообщили, что покончивший с собой сотрудник Росгвардии в Вологодской области занимал пост руководителя отдела вневедомственной охраны.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
ТАСС03:59

Подробнее о событии

В Росгвардии за сутки два высокопоставленных служащих покончили с собой

Znak.com04:09

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

РБК05:41

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

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РИА Новости05:47

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

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Порошенко сообщил о возможной встрече с Зеленским

Коломойский ранее сообщил, что после президентских выборов встречался с Порошенко, они поболтали про жизнь, но ни о чем не договаривались.
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В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий

Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
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В МВД предупредили о новой волне угонов

По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Кино

Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож

Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
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«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча

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В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Культура

«Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве

19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".
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Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Фёдором Бондарчуком

Российская актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото со свадьбы с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.
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Политика

Порошенко описал реакцию Путина на предложение об обмене Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил причину провала обмена режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет.
Lenta.ru 16:27
Общество

В Росгидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростовской области

В Росгидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростовской области.
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Космос

Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны

Согласно документу, австралийцы присоединятся к американским коллегам в освоении Марса и Луны, в частности к новой программе по исследованию спутника Земли Artemis.
ТАСС 13:18
Политика

Байден призвал Трампа обнародовать запись беседы с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского главу Дональда Трампа обнародовать транскрипт телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика Сегодня 05:22
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Космос

Создан лазер, который займется поиском искажений пространства-времени

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Происшествия

Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи

Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
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Автоспорт

Леклер занял первое место в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
NewInform 10:56
Игры

В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

Игромания.ру вчера в 09:22
Киберспорт

Обладательницу рекорда по количеству наигранных часов в Dota 2 забанили до 2038 года

На следующий день форумы и сабреддит Dota 2 наполнились жалобами игроков, которых забанили до 2038 года.
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Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

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«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС 18 сентября в 22:52
Происшествия

В Таиланде обнаружили мертвым россиянина и его собаку

BFM.ru 16:02
Происшествия

При землетрясении в Албании ранены более 40 человек

В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
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