Происшествия
РБКРосгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку. Ранее в Telegram-канале «Омбудсмен полиции» сообщили, что покончивший с собой сотрудник Росгвардии в Вологодской области занимал пост руководителя отдела вневедомственной охраны.
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с чего всё началось
Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.ТАСС03:59
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