с чего всё началось

«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолеты и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — сказали в ведомстве.

Росгвардия начала следить за москвичами с помощью беспилотников

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