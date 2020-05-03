Общество
Lenta.ruРосгвардия начала следить за москвичами с помощью беспилотников
«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолеты и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — сказали в ведомстве.
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с чего всё началось
На майских праздниках Росгвардия контролирует соблюдение самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.РБК06:29
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