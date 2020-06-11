Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРосгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. Скандальное видео появилось сегодня в некоторых Telegram-каналах.
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Сотрудник Росгвардии, угрожавший подбросить наркотики, привлечен к ответственности

Москва 2406:11

Росгвардия наказала сотрудника, угрожавшего подбросить наркотики москвичу

Вечерняя Москва06:03

Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

РИА Новости05:55

Росгвардия провела проверку в отношении сотрудника за угрозы подкинуть москвичу наркотики

ТАСС05:46

Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника

РБК05:10

Сотрудника Росгвардии, пригрозившего подкинуть наркотики москвичу в собственной квартире, привлекли к ответственности

Подъём04:54

Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу

Газета.Ru06:17
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Общество

Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
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Общество

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
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Армия и оружие

МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом

«10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.
Известия 05:26
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Общество

Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь в Крыму с 15 июня

«С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации», - сообщил он.
Крым 24 03:30
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Происшествия

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11
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Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Газета.Ru 04:42
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
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Общество

Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
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Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
4
Культура

Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» про самоизоляцию

В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.
Piter.tv вчера в 11:55
4
Общество

Дорожные камеры защитят от вандалов

SpeedMe 05:12
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Evo-rus.com вчера в 06:08
75
Общество

Власти Финляндии с 14 июня откроют границы для туристов из ряда стран

Хельсинки, 11 июня 2020, 11:44 — REGNUM Власти Финляндии обновят 11 июня рекомендации по зарубежным поездкам своих граждан, передает телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве.
REGNUM 04:44
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Происшествия

Основателя «Нового потока» заподозрили в нападении на девушку

Основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову, который подозревается в мошенничестве с деньгами Сбербанка, следственный департамент МВД добавил обвинение в организации нападения на девушку.
РБК 04:10
6
Общество

Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом

Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
1
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Шоу-бизнес

Эмма Уотсон поддержала трансгендеров в ЛГБТ-скандале с Джоан Роулинг

Super.ru 04:34
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
143
Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
5
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
2
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
6
Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Шоу-бизнес

Светлана Пермякова преобразилась после карантина

Актриса Светлана Пермякова, особенно полюбившаяся поклонникам после съемок в комедийном сериале «Интерны», преобразилась после карантина.
Невские Новости вчера в 20:20
Происшествия

Семьям умерших от коронавируса не разрешат проститься с покойными

Николай Алимов, зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области, рассказал, через что придется пройти родным умерших от коронавируса, чтобы захоронить покойного.
СоцИнформБюро 06:06
Политика

Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам

Михаил Саакашвили отказался стать советником Владимира Зеленского по реформам.
Piter.tv 04:11
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.
RT на русском 06:15
Общество

Прокурор Ростовской области досрочно уходит в отставку

REGNUM 05:31
23
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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