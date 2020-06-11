Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. Скандальное видео появилось сегодня в некоторых Telegram-каналах.

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